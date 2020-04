Coronavírus: Casa Branca aprova a produção de máscaras N95

Autoridades do Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciaram que a Casa Branca aprovou a produção de máscaras N95 em meio à pandemia de coronavírus. Segundo comunicado, US$ 133 milhões serão usados para aumentar a capacidade de produção de máscaras para mais de 39 milhões nos próximos 90 dias. Conforme as autoridades, os nomes das empresas escolhidas para fazer as máscaras serão apresentados nos próximos dias.



As máscaras serão produzidas sob a Lei de Produção de Defesa. O presidente dos EUA, Donald Trump, invocou o ato, que dá ao governo federal ampla autoridade para orientar empresas privadas para atender às necessidades da defesa nacional e ajudar a fornecer suprimentos médicos. Fonte: Associated Press.