Torneio WTA de Montreal é adiado para 2021 devido à pandemia de coronavírus

O torneio WTA em Montreal, originalmente agendado para 10 e 16 de agosto, não será realizado este ano e foi adiado para 2021 devido à epidemia do novo coronavírus, anunciaram neste sábado as autoridades do circuito do tênis feminino.

O torneio havia ficado ameaçado após a decisão do governo de Quebec de suspender todos os eventos esportivos e culturais até o dia 31 de agosto, por causa dos riscos associados à COVID-19. "Devido às medidas impostas pelo governo de Quebec (...) a Montreal Rogers Cup adia sua realização para 2021", afirmou a WTA em um comunicado.

"A WTA reitera mais uma vez que para eles a saúde e a segurança de todos continuam sendo a prioridade máxima. Essa decisão foi difícil de tomar, mas retornaremos a Montreal em 2021", acrescentou.

O Masters 1000 de Toronto, que ocorre nas mesmas datas, não será afetado por esta decisão.

A ATP e a WTA suspenderam seus torneios até 13 de julho devido à pandemia de coronavírus. Já o torneio de Wimbledon foi cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial e o de Roland Garros foi adiado para setembro-outubro.

A WTA declarou no sábado que "o circuito feminino ainda está suspenso até 12 de julho. Continuamos trabalhando com nossos parceiros e torneios para determinar quando poderemos retomar a competição".

"Não esperamos tomar decisões até o próximo mês", acrescentou.