Holanda registra 1.316 novos e 132 mortes pelo coronavírus em 24 horas

O número de casos confirmados de coronavírus na Holanda aumentou 1.316 neste sábado, 11, elevando o total de pacientes infectados pelo vírus para 24.413, de acordo com as autoridades de saúde. Nas últimas 24, o país também registrou 132 novas mortes pela covid-19.



O número acumulado de óbitos no país é de 2.643 pessoas, afirma o Instituto Nacional de Saúde da Holanda (RIVM).