Geraint Thomas espera que Tour de France possa ser disputado em 2020

O ciclista galês Geraint Thomas, vencedor do Tour de France de 2018, disse neste sábado que espera que a tradicional competição, que está programada para começar em 27 de junho, embora esteja ameaçada devido à pandemia de coronavírus, possa ser disputada este ano.

"Obviamente, há coisas mais importantes a serem resolvidas primeiro, mas a partir do momento em que não houver mais perigo e estivermos prontos para virar a página, nós (os ciclistas) adoraríamos que o Tour acontecesse. Eu rezo para que seja assim", disse o competidor da equipe Ineos em uma entrevista à BBC.

"É o máximo neste esporte, é disso que estamos falando. Não sei quando, mas espero que ocorra este ano", disse 'G' em resposta ao diretor de corrida Christian Prudhomme, que disse estar estudando "outras hipóteses" diferentes das datas previstas (27 de junho a 19 de julho).

Geraint Thomas, que completará 34 anos em pouco mais de um mês, explica que deseja aproveitar seus últimos anos no mais alto nível para tentar vestir a camisa amarela na avenida Champs Elysées pela segunda vez.

"Estou no auge agora", disse o companheiro de equipe do colombiano Egan Bernal, vencedor da última edição do Tour.

"Minha carreira na estrada começou um pouco mais tarde do que para os outros pilotos, porque eu estava correndo em pista, nas Olimpíadas. Tenho a impressão de que estou nos melhores anos", disse o galês, que poderá ter como adversários seus companheiros Bernal (de 23 anos) e o equatoriano Richard Carapaz, último vencedor do Giro d'Italia e sete anos mais jovem que Thomas.