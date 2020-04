Bulgária quer entrar o quanto na zona do euro para beneficiar de empréstimos

A Bulgária quer acelerar sua adesão à zona do euro para obter empréstimos concedidos apenas aos países membros, a fim de superar a crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, afirmou neste sábado (11) seu primeiro-ministro.

"Os que estão na zona do euro terão bilhões à sua disposição", disse o primeiro-ministro Boiko Borissov em uma entrevista coletiva em Sofia.

Por esse motivo, ele quer que seu país apresente sua candidatura no final de abril, e não em julho, como planejado.

O primeiro passo para um candidato é aderir ao mecanismo ERM II, um sistema de paridade fixa da moeda nacional em relação ao euro. Ele deve permanecer nesse dispositivo por dois anos, a fim de adaptar gradualmente sua disciplina fiscal e monetária à dos países da zona do euro.

Aderir ao ERM II "é a única maneira de o nosso país sair da crise", disse Borissov.

"Continuamos com o plano adotado e recebemos garantias de nossos parceiros", disse o ministro das Finanças, Vladislav Goranov.

Os países da zona do euro estão preparando um grande plano de empréstimos no valor de 240 bilhões de euros, que sairá do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), nascido em 2012, durante a crise da dívida na zona do euro.

Segundo o primeiro-ministro búlgaro, entrar no sistema de paridade fixa com o euro já abre as portas para o MEE.

A Bulgária é o país mais pobre da União Europeia (UE). Desde 1997, respeita um mecanismo de austeridade e seus índices macroeconômicos são estáveis.

Como parte da próxima etapa, a Bulgária também deve aprovar uma estreita cooperação com a União Bancária Europeia, encarregada de monitorar as principais entidades da região.