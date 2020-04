Reino Unido reporta 917 novas mortes por coronavírus, ante 980 na sexta

O governo do Reino Unido reportou 917 novas mortes de pacientes da covid-19 neste sábado, 11. Na sexta, 10, foram reportados 980 mortes informadas pelas autoridades britânicas. Segundo informações da Universidade Johns Hopkins, o país tem 74.608 casos confirmados desde o início do surto, com 8.974 mortes.



Ainda segundo a Johns Hopkins, no mundo, são 1,715 milhão de casos confirmados de coronavírus, e 103.874 mortes.



Segundo os dados, são 389.374 pessoas recuperadas da doença.



Nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que as escolas da cidade ficarão fechadas pelo resto do ano letivo, afetando 1,1 milhão de estudantes.



Segundo Blasio, as aulas online continuam. As escolas estão fechadas desde o dia 16 de março.