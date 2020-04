Índia: Primeiro-ministro estende quarentena por mais duas semanas

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estendeu as restrições sociais no país por mais duas semanas para ajudar a conter o coronavírus.



O ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, falou da medida e concordou com ela pelo Twitter. Modi realizou uma reunião neste sábado com pelo menos 13 ministros-chefes dos estados indianos, através de videoconferência. A ordem sem precedentes de bloqueio visa manter em casa 1,3 bilhão de pessoas e impedir que o vírus se espalhe e leve ao colapso o já sobrecarregado sistema de saúde do país.



O atual bloqueio de três semanas no país expiraria na próxima terça-feira (14). As autoridades registraram 6.565 casos confirmados e 239 mortes. Fonte: Associated Press.