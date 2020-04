EUA superam marca de 500 mil casos confirmados de coronavírus

Os Estados Unidos já superaram a marca de 500 mil casos confirmados de covid-19 no país, segundo informações da Universidade Johns Hopkins. No total, são 501.615 casos, segundo os dados compilados pela universidade.



O número de mortos chega a 18.777 no país, dos quais 5.820 somente na cidade de Nova York.



Com este número de vítimas fatais, os EUA se aproximam do número da Itália, que segundo a Johns Hopkins, tem 18.849 mortes.



No país europeu, são 147.577 casos confirmados da doença até agora.



Até a sexta, os números da universidade norte-americana relatavam 486.994 casos confirmados e 18.022 óbitos nos Estados Unidos.