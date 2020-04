Vítimas de coronavírus são enterradas em valas comuns em ilha de NY

Na ilha Hart, no Bronx, são enterrados corpos de pessoas que não foram reclamados pelas famílias (foto: DON EMMERT/AFP)







Mortos pela COVID-19 que não foram reclamados por familiares estão sendo enterrados em valas coletivas em uma ilha de Nova York. Trabalhadores foram contratados especialmente para a tarefa. A ilha Hart, no Bronx, abriga um dos maiores cemitérios públicos dos Estados Unidos. Mais de um milhão de pessoas estão enterradas nele.





Há 150 anos, as autoridades de Nova York utilizam a ilha para enterrar, em valas comuns, corpos não reclamados, não identificados ou nova-iorquinos que não podem pagar por um enterro privado. "Continuaremos a usar a ilha dessa maneira durante esta crise e é provável que as pessoas que morreram de COVID-19 que se encaixem nessa descrição, sejam enterradas lá nos próximos dias", disse um porta-voz do governo municipal.





O New York Times noticiou que desde o início da pandemia no mês passado, o número de pessoas enterradas em Hart Island aumentou de 25 por semana para 25 por dia. A ilha, de 1,6 quilômetro de extensão, situada em um estuário (transição entre rio e mar), tornou-se local de descanso eterno para pobres e moradores de rua em 1869, quando o município a comprou de um proprietário particular com esta finalidade.





Cerca de 1.200 enterros são realizados por ano na ilha. Os mortos são enterrados em caixões de pinus. Não há lápides, mas pedras brancas indicam as fileiras onde os caixões foram colocados. Os enterros geralmente são realizados por prisioneiros da vizinha Ilha Rikers, que abriga uma das prisões mais famosas do país, mas não durante a pandemia de coronavírus. Fetos e vítimas de aids também foram enterrados em Hart.





O local não estava aberto ao público, mas nos últimos anos, foram autorizadas visitas de familiares em datas específicas. No fim do ano passado, o conselho municipal de Nova York votou para que a ilha não fosse mais controlada pelo Departamento de Prisões, mas pelo Departamento de Parques. Também prometeu sua abertura ao público.





Ao longo de sua história, a ilha já foi usada como campo de prisioneiros por soldados da Guerra Civil Americana, como sanatório, local de tratamento para tuberculose, centro de detenção para delinquentes juvenis e como base de mísseis durante a Guerra Fria. É conhecida como "a ilha dos mortos" ou "a prisão dos mortos" de Nova York.









ENQUANTO ISSO...

Curados voltam a ter o vírus na coreia do sul

Os testes de 91 pacientes classificados como curados do novo coronavírus deram positivo novamente, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul. Autoridades não acreditam em um novo contágio, mas na possível reativação do vírus nessas pessoas que foram liberadas após quarentena. Até ontem, mais de 7 mil sul-coreanos foram relatados como recuperados do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O CDC coreano realizará uma investigação epidemiológica sobre esses casos. Um paciente é considerado totalmente recuperado quando dois testes realizados com um intervalo de 24 horas mostram resultados negativos. O país registrava ontem 208 mortos e 10.450 casos confirmados por coronavírus. (Fernanda Borges)