Mundo supera 100 mil mortes por coronavírus e celebra Semana Santa confinado

Papa Francisco fez a celebração diante da praça da basílica de São Pedro vazia (foto: Andrew Medichini/AFP)

Centenas de milhões de cristãos celebraram a Sexta-feira Santa confinados em suas casas, acompanhando pela primeira vez pela Internet ou televisão cerimônias solitárias, devido à pandemia do novo coronavírus, que superou o limite dos 100 mil mortos em todo o mundo. Com mais da metade da população mundial confinada, a celebração da Semana Santa desta vez não encheu templos, nem teve procissões nas ruas, uma consequência a mais da pandemia da COVID-19, que já deixou 102.525 mortos e mais de 1,6 milhão de infectados no mundo.





Uma suspensão rápida demais do confinamento poderia levar a uma nova onda mortal do vírus, advertiu o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa em Genebra. Na imensa praça vazia da basílica de São Pedro, em Roma, o papa Francisco, líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos, fez uma Via Crúcis reduzida, acompanhado de cinco detentos de uma prisão de Pádua (Norte) e cinco médicos e enfermeiros do Vaticano.





Antes dessa cerimônia, em declarações à emissora italiana Rai, o papa comparou médicos, enfermeiros, sacerdotes e freiras falecidos combatendo a pandemia como soldados "mortos no front". Na Terra Santa, todos os locais de culto estão fechados ao público, inclusive a igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, o lugar onde, segundo o Evangelho, Cristo foi sepultado.





Normalmente, Jerusalém é o coração das celebrações da Páscoa. No ano passado, mais de 25 mil pessoas de todo o mundo se reuniam ali para celebrar a Semana Santa. Obrigados a apelar à criatividade, sacerdotes católicos têm dado bênçãos de helicópteros ou tomam a confissão dos fiéis de seus carros, como no porto turístico mexicano de Acapulco.





BALANÇO

O novo coronavírus causou pelo menos 102.525 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro até a noite de ontem (20h56), de acordo com balanço feito pela universidade Johns Hopkins. Desde o início da pandemia, 1.691.719 casos de contágio foram registrados em 193 países ou territórios. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 335.900 pessoas foram curadas da doença. Na véspera, houve 7.156 novas mortes e 96.515 infecções em todo o mundo.





Ontem, em 24 horas, os países que registraram mais óbitos foram os Estados Unidos, com 2.064 novas mortes, a França (987) e o Reino Unido (980). O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no fim de fevereiro, é de 18.849. O país registrou 147.577 contágios. Desde quinta-feira, houve 570 mortes e 3.951 novas infecções. As autoridades italianas consideram que 30.455 pessoas foram curadas.





Depois da Itália, os países mais afetados são os Estados Unidos com 18.002 mortes e 486.490 casos; Espanha com 15.843 mortes (157.022 casos); França com 13.197 mortes (124.869 casos) e Reino Unido com 8.958 mortes (73.758 casos). A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no fim de dezembro, tem um total de 81.907 pessoas infectadas, das quais 3.336 morreram e 77.455 foram completamente curadas.





Desde o início da pandemia até a tarde de ontem, a Europa teve 70.270 mortes (857.822 infecções), Estados Unidos e Canadá 18.581 (508.536), Ásia 4.621 (131.293), Oriente Médio 4.503 (92.743), América Latina e Caribe 2.131 (53.632), África 691 (12.699) e Oceania 62 (7.386). Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da agência AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).