Trump diz que quando reabrir economia é decisão mais importante de sua vida

Países do G20 tentam fechar acordo para cortar oferta de petróleo

Países do G20 tentam fechar acordo para cortar oferta de petróleo

Atraca em Montevidéu cruzeiro australiano com mais de 100 casos de coronavírus

Atraca em Montevidéu cruzeiro australiano com mais de 100 casos de coronavírus

FMI aprova empréstimo de emergência de US$ 745 milhões para Tunísia

FMI aprova empréstimo de emergência de US$ 745 milhões para Tunísia

Cruzeiro australiano com mais de 100 casos de coronavírus atraca em Montevidéu

Cruzeiro australiano com mais de 100 casos de coronavírus atraca em Montevidéu