Hungria bate recorde de infecções em 24h; Suíça tem 805 mortes por covid-19

Os casos confirmados de coronavírus da Hungria aumentaram de 210 para 1.190, o maior aumento diário desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 10. Na quinta, 9, o governo do primeiro-ministro Viktor Orban prolongou indefinidamente um bloqueio nacional para retardar a disseminação do coronavírus, pedindo aos cidadãos que observassem a ordem apesar do feriado da Páscoa.



Até o momento, 77 pessoas morreram pelo novo coronavírus no país europeu. O salto dos números nesta sexta inclui 151 infecções na casa de idosos em Budapeste, onde sete pacientes morreram.



Quase metade dos casos confirmados foram registrados na capital Budapeste.



Suíça



Na Suíça, o número de mortes por coronavírus chegou a 805 casos. Os testes positivos também aumentaram, de 23.574 para 24.308, segundo autoridades locais.