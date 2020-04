Bélgica contabiliza mais de 3 mil mortes por coronavírus

O número de mortes causadas pela pandemia da covid-19 triplicou em oito dias na Bélgica, com 3.019 óbitos registrados, de acordo com o último relatório oficial divulgado pelas autoridades de saúde nesta sexta-feira, 10.



Foram confirmadas 496 novas mortes nas últimas 24 horas no país europeu, segundo as autoridades locais.