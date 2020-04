Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont ou a Empresa) anunciou hoje o estabelecimento de um fundo de 20 milhões de dólares para ajudar comunidades, governos e funcionários a combater a pandemia da COVID-19. O Newmont Global Community Support Fund (o Fundo) se baseia em outras contribuições e esforços locais que a Empresa implementou no último mês. A Newmont fará parceria com governos locais, instituições médicas, instituições de caridade e organizações não governamentais para direcionar fundos para atender às maiores necessidades, com o objetivo de servir como um catalisador para a resiliência a longo prazo e o desenvolvimento futuro da comunidade.

O diretor executivo Tom Palmer disse: "Em todo o mundo, implementamos controles em nossas operações e escritórios para colocar a saúde, a segurança e o bem-estar geral de nossos funcionários e comunidades acima de tudo. Trabalhamos em estreita colaboração com governos e comunidades anfitriões para implementar protocolos de segurança rigorosos em nossas instalações com distanciamento físico e presença reduzida da força de trabalho. Também estamos implementando o fornecimento de suprimentos higiênicos e outros suprimentos críticos e treinamento e, em certos casos, desacelerando preventivamente as operações para proteger comunidades vulneráveis ou colocando as operações em cuidados e manutenção para alinhar-nos aos esforços do governo."

"Nossos funcionários, contratados locais e suas famílias vivem nas comunidades que hospedam nossas operações e a saúde de nossos negócios está indissociavelmente ligada à saúde dessas comunidades. Não queremos apenas proteger nosso povo e comunidades anfitriãs dessa pandemia, queremos construir resiliência duradoura, para que nossas comunidades anfitriãs prosperem quando passe o pior desta pandemia. Como uma empresa global com operações em oito países, estamos comprometidos em fazer nossa parte para combater esta doença e proteger as pessoas e seus meios de subsistência."

"Com a contribuição das partes interessadas locais, identificamos três áreas de foco para garantir que nosso apoio financeiro tenha o impacto mais positivo e alcance aqueles que mais precisam. Estamos trabalhando com nossos parceiros para implantar nossos recursos em três áreas principais:

-- Saúde dos funcionários e da comunidade;

-- Segurança alimentar e

-- Resiliência econômica local."

"Em parceria com instituições locais e partes interessadas, monitoraremos de perto o progresso e os resultados de nosso apoio para que possamos ajustar e melhorar os resultados ao longo do caminho. Nossos esforços para apoiar as comunidades já estão em andamento. Usaremos o Fundo para aproveitar esses esforços e usar nosso alcance global para ampliar nossa capacidade de causar um impacto forte e positivo em nossas comunidades anfitriãs."

"Os principais valores de segurança, sustentabilidade e responsabilidade da Newmont são essenciais para a criação de valor a longo prazo para nossos investidores, comunidades e governos anfitriões e funcionários. Durante esse período desafiador, em que muitas pessoas estão preocupadas com seus próprios empregos e meios de subsistência, vimos um compromisso de toda a organização de participar da luta nas comunidades em que vivem e trabalham. Enquanto essa pandemia ainda estiver em evolução, continuaremos apoiando nossos funcionários da melhor maneira possível, para que eles possam, por sua vez, continuar apoiando suas comunidades."

"Nosso objetivo de criar valor e melhorar vidas por meio de mineração sustentável e responsável é mais relevante agora do que nunca. A força de nosso portfólio de ativos de classe mundial nas jurisdições de primeiro nível sustenta a flexibilidade financeira para cuidar de nossos funcionários, comunidades e acionistas. Tenho orgulho da maneira como nossos funcionários responderam a esses tempos difíceis. Mais informações sobre a resposta à COVID-19 da Newmont podem ser encontradas aqui."

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de padrão internacional da empresa está fundamentado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A única produtora de ouro listada no índice S&P; 500, a Newmont é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa é líder do setor em geração de valor, respaldada por sólidos padrões de segurança, execução superior e proficiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e atua como empresa de capital aberto desde 1925.

Declarações cautelares:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com emendas, que se destina a ser coberto pelo porto seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença em relação a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados e experiências reais sejam materialmente diversos dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. Muitas vezes, declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e desempenho e condições financeiras, e costumam conter palavras como "antecipar", "pretender", "planejar", "irá", "poderá", "poderia", "daria", "estimar", "esperar", "acreditar" ou "potencial". As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa podem incluir, sem limitação, declarações relativas a (i) expectativas das perspectivas do primeiro trimestre de 2020, (ii) expectativas em relação à produção contínua de ouro (inclusive de lixiviados) e outras atividades nos locais, (iii) expectativas em relação ao envio de esforços de concentração, transporte e refino de produtos e mitigação; (iv) expectativas em relação à criação de valor a longo prazo; e (v) outras expectativas em relação ao impacto da pandemia da COVID-19 nos resultados financeiros e operações de nossas minas e negócios em geral, inclusive com relação às orientações da Empresa. Os riscos incluem incertezas relacionadas ao impacto econômico global da COVID-19, particularmente com relação ao setor de mineração nas jurisdições em que operamos, a capacidade de operar após as restrições governamentais em mudança nas operações de viagens e negócios (incluindo, sem limitação, a duração das restrições, incluindo acesso a locais, capacidade de transportar e enviar navios, acesso a instalações de processamento e refinaria, impactos ao comércio internacional, impactos à cadeia de suprimentos, incluindo preço, disponibilidade de bens, capacidade de receber suprimentos e combustível, impactos na produtividade e operações relacionadas a decisões destinadas a proteger a saúde e a segurança da força de trabalho, de suas famílias e das comunidades vizinhas. À luz das mudanças no ambiente e das incertezas, não há garantias de que os esforços proativos da Newmont para minimizar os impactos sejam eficazes na eliminação de riscos. Para uma discussão sobre riscos e outros fatores que podem ter impacto em declarações futuras, consulte o Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 arquivado na US Securities and Exchange Commission (a "SEC"), sob o título "Fatores de Risco", disponíveis no site da SEC ou www.newmont.com. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente revisões de qualquer "declaração prospectiva", incluindo, entre outros, perspectiva, para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer falta de atualização de uma "declaração prospectiva" emitida anteriormente constitui uma reafirmação dessa declaração. A dependência contínua de "declarações prospectivas" está sob o risco dos investidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200410005075/pt/

Contato com a mídia Omar Jabara 303-837-5114 omar.jabara@newmont.com Contato com investidores Jessica Largent 303-837-5484 jessica.largent@newmont.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.