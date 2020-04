Comunicado do Business Wire :iconectiv

Robocalls ilegais representaram quase a metade de todas as chamadas indesejáveis em 2019, e a nova estrutura de tratamento de informações alegadas à base de assinatura com uso de tokens (Signature-based Handling of Asserted information using toKENs, SHAKEN) está ajudando a reconstruir a confiança dos consumidores nos Estados Unidos ao reduzir o impacto gerado por criminosos. No entanto, como as chamadas internacionais também passam pelo serviço SHAKEN, provedores de serviços de outros países precisam ter pleno conhecimento do processo para assegurar que suas chamadas sejam devidamente autenticadas e verificadas, e não sejam bloqueadas inadvertidamente devido à falta de confiança nos dados de autenticação ou mesmo pela total falta de autenticação.

Para que as empresas não tenham suas chamadas legítimas originadas fora dos Estados Unidos capturadas na rede SHAKEN, devem ser cumpridas diretrizes de autorização para provedores de serviços com o objetivo de garantir a clara compreensão das normas para lidar com suas chamadas.

Uma parceira confiável no ecossistema global de comunicação, a iconectiv lançou um novo informe de mercado que delineia os processos que provedores de serviços internacionais precisam seguir diante da crescente implementação da estrutura SHAKEN. Adotar o comportamento correto ajudará a assegurar que chamadas internacionais legítimas sejam validadas nos Estados Unidos.

Estudos mostram que, nos Estados Unidos, deixam de ser atendidas 76% das chamadas provenientes de um número desconhecido ou não identificado. Isso significa que centenas de milhões de chamadas legítimas são perdidas a cada ano. Esse problema pode afetar empresas multinacionais com IDs de chamada de colaboradores, clientes ou parceiros de negócios internacionais que não apresentem uma verificação precisa. O mesmo vale para qualquer consumidor que ligue para os Estados Unidos utilizando uma linha fixa ou móvel de outro país. Há também a situação em que uma chamada se origina em um país que não implemente a SHAKEN se destine a outro que utilize tal estrutura.

"Garantir acesso confiável às informações e habilitar seu intercâmbio contínuo é algo essencial no mundo conectado de hoje", advertiu Richard Jacowleff, CEO e presidente da iconectiv. "A estrutura SHAKEN está proporcionando uma base sólida para construir confiança em comunicações nacionais. Mas estamos em uma economia mundial em que são feitas bilhões de chamadas internacionais todos os dias, e a geografia não pode nem deve ser um obstáculo para a atividade empresarial."

O informe de mercado da iconectiv define como opera a atual estrutura SHAKEN, aborda pontos a considerar para o tráfego internacional e delineia o que pode ser feito para que chamadas legítimas originadas de outros países sejam devidamente verificadas e exibidas à parte de destino.

O Informe de mercado de verificação internacional ("Cross-Border Verification Market Brief") está disponível para download.

