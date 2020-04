Petróleo cai mais de 9% em Nova York

Os preços do petróleo caíram novamente nesta quinta-feira em um mercado à espera de um acordo entre os grandes produtores da Opep + para reduzir a produção e sustentar os preços.

O barril de WTI para entrega em maio caiu 9,3%, para US$ 22,76, depois de ter ganho até 12% durante o dia em que a OPEP, seus aliados liderados pela Rússia na OPEP+ e em outros países produtores, se encontram por videoconferência.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 4,15%, para US$ 31,48, minutos após o fechamento.