Bolsas mundiais fecham em alta apesar de desânimo global

As bolsas fecharam em alta nesta quinta-feira (9) em todo o mundo, diante de certos dados que apontam que a pandemia do novo coronavírus pode estar se aproximando do pico e apesar da grande incerteza sobre as economias mais relevantes.

"Praticamente em todos os mercados financeiros há um otimismo renovado", explicou Stephen Innes, da AxiCorp.

"Há sinais de que a quantidade de novos casos de coronavírus está desacelerando, o que leva a crer que as medidas de distanciamento social em breve serão suspensas em algumas partes do mundo", indicou este especialista.

"Apesar de algumas estatísticas realmente ruins, os investidores são otimistas sobre o que consideram o pico do surto do coronavírus, e as perspectivas de novos pacotes de estímulo governamentais", acrescentou a analista da City Index, Fiona Cincotta.

Às 15h45 GMT (12h45 de Brasília), Londres fechou em alta de 2,8%; Frankfurt, de 2,2%, e Paris, de 1,4%. Madri subiu 1,71% e Milão, 1,39%.

O preço do petróleo também subiu com força ao início de uma reunião da Opep, juntamente com uma dezena de países produtores, que os analistas apostam que terminará com um corte importante da produção de petróleo para deter a queda das cotações.

O preço do Brent, mais uma alta exuberante, situou-se às 15H45 GMT (12h45 de Brasília) a 33,34 dólares o barril, com alta de 1,5%, enquanto o West Texas Intermediate subiu 3,3%, situando-se a 25,91 dólares.