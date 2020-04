O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, hospitalizado há quatro dias com coronavírus, deixou a unidade de terapia intensiva e seguirá sua recuperação no serviço geral do hospital Saint Thomas de Londres, anunciou nesta quinta-feira (9) seu governo.

Johnson, de 55 anos, "foi transferido esta tarde dos cuidados intensivos à sala geral, onde estará sob estreita vigilância na fase inicial de sua recuperação", afirmou um porta-voz de Downing Street.

