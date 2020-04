Reino Unido: Boris Johnson deixa UTI e volta para ala comum de hospital

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi transferido no início da noite desta quinta-feira, 9, na Inglaterra (pelo horário local) dos cuidados intensivos para a ala comum do hospital St. Thomas, localizado no centro de Londres, segundo informou um porta-voz do Número 10 de Downing Street - o endereço oficial do governo local. A partir de agora o premiê, que foi infectado com a covid-19, receberá um monitoramento "rigoroso" durante a fase inicial de sua recuperação. "Ele está extremamente de bom humor", disse o porta-voz.