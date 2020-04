Comunicado do Business Wire :Edwards

A Edwards lançou duas novas variantes da linha de bombas turbomoleculares nEXT, a nEXT730 e a nEXT930, elevando as velocidades de bombeamento de 730 l/s e 925 l/s para Nitrogênio na série nEXT. Essas bombas são ideais para clientes que exigem desempenho aprimorado, tempos de ciclo melhorados e pressões operacionais reduzidas. As bombas funcionam em qualquer orientação para maior flexibilidade de uso, e com o design compacto e a instalação do controlador integrado nunca foi tão fácil.

Bombas turbomoleculares nEXT da Edwards já estão disponíveis com maiores velocidades de bombeamento e melhoras de desempenho (Graphic: Business Wire)

Desde seu lançamento inicial, em 2012, a série nEXT foi comprovada em muitas aplicações com usuários finais e fabricantes de equipamentos originais para velocidades de bombeamento na faixa de 85 l/s a 400 l/s, e demonstrou que a Edwards é a parceira de confiança para bombas turbomoleculares mecânicas. A introdução das variantes nEXT730 e nEXT930 ampliará os benefícios da linha para novas aplicações, incluindo revestimento especial e outros setores como tratamento térmico, fornos, soldagem por feixe de elétrons, implantação de íons, desgaseificação e evacuação de cilindros. Essas aplicações estão suportadas pelo fato de as bombas terem classificação IP54 como padrão.

As novas nEXT730 e nEXT930 são totalmente compatíveis com os controladores TIC e TAG da Edwards e apresentam os mesmos recursos e interface de controle e monitoramento que a linha nEXT existente. Elas também são totalmente compatíveis com o software Edwards Support PC para opções de monitoramento, configuração e controle, facilitando a sistematização em qualquer sistema de vácuo novo ou existente.

"Com mais de 80 mil bombas nEXT em campo, desenvolvemos esta plataforma de sucesso para projetar uma bomba turbomolecular maior, que oferece diversas novas oportunidades para nossos clientes", comentou John Wood, gerente global de Produtos da unidade de Vácuo Científico da Edwards. "A nEXT sempre forneceu velocidades de bombeamento líderes da categoria, com excelentes taxas de compressão e, com estas novas bombas maiores, mais clientes podem tirar proveito da nEXT em mais aplicações. E com baixa pressão máxima e alta confiabilidade, os clientes têm a garantia de um vácuo consistente e estável nos próximos anos."

Sobre a Edwards

A Edwards detém a liderança em desenvolvimento e fabricação de sofisticados produtos de vácuo, sistemas de gerenciamento de exaustão e serviços relacionados. As soluções da Edwards são essenciais para os processos de fabricação de semicondutores, monitores de tela plana, LEDs e painéis fotovoltaico. Eles também são usados em uma crescente e variada gama de processos industriais, tais como aplicações em energia elétrica, revestimentos de vidros, metalurgia de aço; setores farmacêuticos e químicos; e para instrumentos científicos e uma ampla série de aplicações de P&D.;

A Edwards possui mais de 4 mil funcionários no mundo todo envolvidos na concepção, fabricação e suporte de equipamentos de alta tecnologia para gerenciamento de vácuo e exaustão e possui instalações de fabricação de ponta na Europa, Ásia e América do Norte. A Edwards faz parte do grupo Atlas Copco.

Debbie Thompson - Gerente de Comunicações Debbie.Thompson@edwardsvacuum.com +44 (0) 7810 155939

