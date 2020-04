Comunicado do Business Wire :Taulia

O volume de pagamentos antecipados aumentou 208% referente ao mês anterior, à medida que o COVID-19 aumenta a demanda por financiamento de pequenas empresas, segundo as últimas informações da Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro. Estas ideias confirmam que as pequenas empresas precisam de um fluxo de caixa confiável e previsível para administrar seus negócios durante estes tempos turbulentos.

Apenas em março, mais de US$ 4 bilhões em faturas foram financiados utilizando a plataforma da Taulia. Além disto, a adoção de novos fornecedores aumentou 178% em relação ao mês anterior. Estas estatísticas refletem que as pequenas empresas estão procurando formas além dos empréstimos bancários tradicionais de ter acesso a financiamentos para superar as diferenças de fluxo de caixa e obter capital de giro. A Pesquisa de Fornecedores da Taulia em 2020 descobriu que estas são duas das principais razões pelas quais os fornecedores solicitam pagamentos antecipados, revelando a importância destes programas durante a crise do COVID-19.

"À medida que as condições econômicas se deterioraram, especialmente os mercados de crédito, observamos um tremendo aumento na demanda por pagamentos antecipados. É nossa esperança que, durante este período, possamos ajudar pequenas empresas, que são a espinha dorsal de nossa economia, a obter o dinheiro necessário para se preparar a um futuro melhor", afirma Cedric Bru, Diretor Executivo da Taulia.

"A capacidade de solicitar pagamentos antecipados nos deu esta certeza, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. O acesso à liquidez extra nos permite otimizar nosso fluxo de caixa para manter o negócio funcionando sem problemas", afirma um fornecedor, Rocky Schmidt, da Karet Trading.

A Pesquisa de Fornecedores coletou opiniões de quase 20.000 respondentes e constatou que cerca de 56% de todos os fornecedores, pequenas e grandes empresas, estavam interessados em solicitar pagamentos antecipados. Os benefícios de receber pagamentos antecipados são claros: há um forte desejo de gerenciar o fluxo de caixa (34%), ter previsibilidade de pagamento (20%) e obter acesso ao capital de giro (15%). A proposta exclusiva da Taulia permite que todos os fornecedores - independentemente do tamanho - ingressem à plataforma e tenham acesso ao pagamento antecipado.

Para mais informações e acesso completo ao relatório, clique aqui

Nota aos editores:Taulia é líder no fornecimento de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação exclusiva de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda empresas a obter valor agregado em sua cadeia de fornecimento, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gestão de capital de giro às estratégias de otimização de capital de giro, lideradas pela tecnologia. A visão da Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas utiliza a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano.

Portuguese (Latin American) (40 words):

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200409005643/pt/

Mary Arrizza Associada de Comunicação de Marketing mary.arrizza@taulia.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.