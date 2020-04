Celta de Vigo segue exemplo de outras equipes e reduz salários

O Celta de Vigo, seguindo os passos de outros clubes espanhóis como Real Madrid e Barcelona, anunciou nesta quinta-feira (9) ter entrado em acordo com seus jogadores por uma redução salarial, no objetivo de amenizar o impacto econômico causado pelo epidemia do coronavírus.

"O clube concluiu hoje um acordo de redução salarial com os integrantes da comissão técnica e jogadores da equipe profissional e da filial e com o restante dos funcionários assalariados que superam uma determinada remuneração, entre os quais se incluem médicos e diretores", anunciou o clube galego em comunicado.

O Celta, que não informou os valores da redução, agradeceu aos jogadores e funcionários pela disposição para se chegar a um acordo "diante da complicada situação econômica pela qual atravessam os clubes após a paralisação das atividades" devido à epidemia do coronavírus.

O clube também agradeceu aos patrocinadores por manterem os vínculos durante a crise, apesar da paralisação do futebol na Espanha há um mês.

O Celta seguiu assim os passos de outros clubes que nos últimos dias anunciaram ter chegado a um acordo com seus elencos para reduzir as jornadas de trabalho e os salários.

O Real Madrid anunciou na quarta-feira (8) um acordo deste tipo com seus jogadores profissionais de futebol e basquete.

O acordo prevê uma redução da "retribuição para este ano entre 10% e 20%, em função das circunstâncias que podem afetar o encerramento da presente temporada esportiva 2019-2020", de acordo com o comunicado do clube merengue.

Barcelona e Sevilla são outros tradicionais clubes espanhóis a terem anunciado um acordo para a redução de salários de seus respectivos elencos, comissões técnicas e diretorias.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus no mundo com 15.238 mortes, de acordo com o último balanço oficial divulgado nesta quinta-feira (9).

O número de infectados no país é de 152.446 pessoas, enquanto 52.165 pacientes se recuperaram da doença.