Trump diz que pode 'reabrir' economia, mas que vai confiar em especialistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 8, que pode "reabrir" a economia do país em fases, mas que vai "confiar" na opinião de especialistas de saúde para tomar qualquer decisão. "Estamos adiantados", afirmou o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.



Trump voltou a dizer que o número de novos casos de coronavírus está diminuindo nos EUA. O republicano afirmou que o país terá "dias terríveis" pela frente, mas que "dias maravilhosos" virão após a pandemia. Ao responder uma questão sobre a flexibilização do distanciamento social, Trump afirmou que a decisão terá que ser tomada quando a curva do "coronavírus estiver em declive", ou seja, depois que o país atingir o pico da pandemia. "O distanciamento social nos ajudará a vencer o 'inimigo invisível' mais rapidamente", declarou.



Ao ser questionado sobre a previsão da Casa Branca de que os EUA poderiam ter entre 100 mil e 200 mil mortes por coronavírus, Trump disse que o país está "no caminho" para ter uma mortalidade menor relacionada à doença.