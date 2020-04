América Latina perde o equivalente a 14 milhões de empregos devido à Covid-19

A pandemia do novo coronavírus está causando a perda de 5,7% das horas de trabalho na América Latina e no Caribe neste segundo trimestre de 2020, o equivalente a 14 milhões de trabalhadores em período integral, informou a OIT nesta quarta-feira.

"Estamos enfrentando uma destruição maciça de empregos, e isso representa um desafio de magnitudes sem precedentes nos mercados de trabalho da América Latina e do Caribe", disse o diretor regional da OIT, Vinícius Pinheiro, em comunicado enviado à AFP.

"A partir de agora sabemos que, ao mesmo tempo em que a emergência de saúde for superada, teremos que enfrentar uma verdadeira reconstrução de nossos mercados de trabalho", acrescentou o diretor da Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU cujo escritório para a América Latina e o Caribe é em Lima.

A pandemia teve um "efeito catastrófico" no emprego e nos salários em todo o mundo, e na América Latina e no Caribe "causando a perda de 5,7% das horas de trabalho no segundo trimestre deste ano, que equivalem a 14 milhões de trabalhadores em período integral ", afirma o comunicado.

"A pandemia afeta especialmente setores que geram um grande número de empregos na região, como comércio e serviços", acrescenta.

O relatório do escritório regional foi divulgado um dia depois que a OIT informou em sua sede em Genebra que o mercado de trabalho está enfrentando sua "maior crise desde a Segunda Guerra Mundial", com 1,25 bilhão de trabalhadores correndo risco de demissão ou redução de salários.

Em 28 de janeiro, antes da crise do coronavírus atingir a região, a OIT havia declarado que mais de 25 milhões de latino-americanos e caribenhos estavam desempregados, e o número certamente aumentaria em 2020 devido ao fraco crescimento das economias.