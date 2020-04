Pompeo: estamos reavaliando nossa contribuição à OMS, neste momento

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou que o país reavalia neste momento sua contribuição à Organização Mundial de Saúde (OMS). A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca, ao lado do presidente Donald Trump. Ontem, Trump criticou a entidade, dizendo que poderia cortar a contribuição americana por ela ser muito "centrada na China".



Pompeo afirmou que a OMS, como qualquer outra entidade, precisa prestar contas de seus resultados. Questionado se os EUA podem pressionar pela saída de Tedros Adhanom Ghebreyesus do posto de diretor-geral da OMS, Pompeo disse que não é o momento para pensar nisso. "Haverá um momento para olhar para trás e ver como a OMS se saiu, mas este momento não é agora", comentou.



A autoridade americana também foi questionado sobre eventual retaliação contra a China, por causa da covid-19. Segundo ele, não é hora para pensar nisso, mas todos os países precisam agora ser transparentes. "Estamos totalmente prontos a cooperar com a China e compartilhar informações", garantiu ele, que também lembrou que a doença "surgiu lá" no país asiático.