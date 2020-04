Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a oferta e o preço do valor principal agregado de US$ 700 milhões de suas Notas Sênior de 2.600% até 2030.

A oferta foi feita segundo uma declaração de registro efetiva arquivada pela The Estée Lauder Companies Inc. junto à Comissão de Valores Mobiliários e com vigência a partir de 21 de maio de 2018. O encerramento da oferta deverá ocorrer em ou próximo a 13 de abril de 2020.

A Empresa pretende usar o produto líquido da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas operacionais, capital de giro, investimentos e resgate bem como reembolso de empréstimos de curto ou longo prazo, incluindo papel comercial pendente à medida que vence. Na pendência de qualquer aplicação específica, pode inicialmente investir fundos em títulos negociáveis de curto prazo.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. e MUFG Securities Americas Inc. são os administradores conjuntos contábeis para a oferta. Cópias do suplemento e do prospecto anexo podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com a BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, Carolina do Norte 28255-0001, At.: Prospectus Department, pelo telefone 1-800-294-1322 ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-800-831-9146 ou por e-mail em prospectus@citi.com; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, At.: Investment Grade Syndicate Desk ou pelo telefone em 1-212-834-4533; BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, ou pelo telefone 1-800-854-5674 ou por e-mail em new.york.syndicate@bnpparibas.com ou MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020 ou pelo telefone 1-877-649-6848.

Uma cópia eletrônica do suplemento e do prospecto anexo também estará disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários em http://www.sec.gov.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar notas, nem haverá venda destas notas em qualquer jurisdição em que esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Uma declaração de registro referente às notas entrou em vigor em 21 de maio de 2018, sendo esta oferta feita por meio de um complemento de prospecto.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes e comerciantes mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

ELC-C ELC-F

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200408005702/pt/

Relações com Investidores: Rainey Mancini (212) 284-3049

Relações com a Mídia: Jill Marvin (212) 572-4438

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.