Opaq diz que Damasco foi responsável por ataques químicos na Síria em 2017

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) apontou o Exército sírio nesta quarta-feira (8), pela primeira vez, como responsável por ataques químicos cometidos no norte do país em 2017.

"O IIT (equipe de pesquisa e identificação da Opaq) concluiu que existem motivos razoáveis para acreditar que os autores do uso de sarin como arma química em Latamné, nos dias 24 e 30 de março de 2017, e do uso de cloro como arma química, em 25 de março de 2017, eram indivíduos pertencentes à Força Aérea da Síria", disse o coordenador do IIT, Santiago Oñate-Laborde, citado em comunicado.

Trata-se do primeiro informe do IIT, grupo encarregado de identificar os autores de ataques químicos na Síria.

Segundo a OPAQ, aviões e um helicóptero do Exército do Ar sírio largaram bombas que continham sarin e cloro nestes três ataques. Mais de 100 pessoas foram atingidas.

"Pelo fato de o IIT não ser um órgão judicial com o poder de atribuir a responsabilidade penal individual, cabe ao conselho executivo da OPAQ, ao secretário-geral das Nações Unidas e à comunidade internacional em seu conjunto adotar qualquer medida que considerem apropriada e necessária", declarou seu diretor, Fernando Arias, também citado no comunicado.

Outro relatório é esperado nos próximos meses sobre um ataque que deixou cerca de 40 mortos em abril de 2018 pelo uso de cloro, segundo investigadores da OPAQ.

O governo Bashar al-Assad nega qualquer envolvimento em ataques químicos e afirma ter entregue todas suas reservas, após um acordo fechado em 2013.