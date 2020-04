OMC: pandemia pode provocar 'recessão mais profunda da nossa existência'

O comércio mundial vai se contrair de 13% a 32% em 2020, muito mais do que registrado na crise financeira de 2008, devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus nas trocas comerciais - afirmou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta quarta-feira (8).

Já abaladas pelas tensões entre China e Estados Unidos, assim como pela incerteza em torno do Brexit, as trocas comerciais vão sofrer uma queda de "dois dígitos" em "quase todas as regiões" do planeta, especialmente na América do Norte e na Ásia, afirmam economistas da instituição.