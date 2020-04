Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

A Itália está enfrentando um momento difícil sob o domínio do vírus da pandemia de COVID-19.

Para atender à crescente necessidade por espaços de recuperação, vários hospitais-acampamento foram instalados nas proximidades dos hospitais da cidade, proporcionando maior capacidade de assistência médica.

Consequentemente, reforçar a conectividade da rede de telecomunicações nesses locais é uma prioridade. Essas instalações precisam do acesso contínuo aos serviços de voz e dados para permanecerem operacionais o tempo todo.

Neste campo profissional, uma das operadoras móveis de nível 1 na Itália implantará uma frota de veículos de recuperação de desastres. Estes veículos serão equipados com uma torre móvel extensível e tecnologia de transporte sem fio. Estacionados em locais cruciais, eles aumentam imediatamente a cobertura móvel, proporcionando alívio de congestionamento na rede.

Depois de acionado, o link do rádio por micro-ondas pode ser configurado e ficar pronto para o serviço em poucas horas, seja na cidade ou no campo, permitindo que o hot spot móvel esteja operacional em qualquer lugar, rapidamente.

Neste momento, a SIAE MICROELETTRONICA está operacional e prioriza a entrega de seus produtos para equipar estes veículos, renovando a colaboração nos veículos de recuperação de desastres já testados com sucesso no passado. Um destes veículos já está operacional na Lombardia e mais estão sendo preparados nos próximos dias.

Nesta era moderna, especialmente em períodos de crise, a conectividade de voz e dados é de vital importância para as pessoas que são forçadas a permanecer em casa longe de amigos e familiares, contando com chamadas de vídeo e e-learning (aprendizagem eletrônica) para progredir no dia a dia. O ecossistema industrial conta com plataformas inteligentes de trabalho, videoconferência e comunicação para permanecer operacional com sua força de trabalho remota e para todos os setores de saúde e segurança que apoiam a coordenação do país no combate aos surgimentos desenfreados de emergências.

Uma forte infraestrutura de telecomunicações e das empresas nacionais de telecomunicações, mais uma vez, resultam em um ativo estratégico para o país e, em tempos de crise, uma necessidade primária.

Iniciativas como essas não se limitam à Itália, e a SIAE MICROELETTRONICA está dando prioridade à produção a qualquer solicitação de suprimentos, inerente a estes projetos.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA: A SIAE MICROELETTRONICA é líder em tecnologia de comunicação sem fio e oferece às operadoras soluções avançadas para o transporte de micro-ondas e ondas milimétricas, serviços e design de rede, com o foco primário em backhaul móvel. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz os seus próprios componentes de RF, ficando em contato com o laboratório de RF avançado interno, instalações de salas limpas e montagem completa do produto. http://www.siaemic.com

