Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Após o acordo exclusivo de parceria e distribuição assinado entre IDEMIA e ZWIPE, as duas empresas anunciaram que as primeiras amostras do novo chip chegaram para verificação e qualificação, com seu primeiro funcionamento efetuado com sucesso. Portanto, a nova plataforma seguirá agora os próximos estágios de desenvolvimento e poderá atender à demanda esperada dos emissores de cartões com um primeiro lançamento no mercado a partir do segundo semestre de 2020, seguido por uma produção em massa de cartões biométricos durante 2021.

A IDEMIA e a IDEX assinaram um acordo no qual a IDEX fornecerá os sensores do cartão para a próxima geração de cartões de pagamento biométricos. Este contrato aprofunda uma colaboração de longa data entre a IDEMIA e a IDEX para desenvolver cartões de pagamento biométricos, incluindo um contrato de licença de IP assinado em outubro de 20193.

Ao se unir à ZWIPE e à IDEX para oferecer uma plataforma disruptiva de cartão de pagamento biométrico que reduzirá radicalmente os custos com cartão de pagamento biométrico, a IDEMIA está impulsionando o crescimento do mercado de cartões biométricos e acelerando a produção em massa, o que acabará por beneficiar os emissores e usuários de cartões.

Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de Instituições Financeiras da IDEMIA, afirmou: "Este importante marco alcançado demonstra que nosso próximo desenvolvimento de cartões biométricos da geração F.CODE está sendo realizado de acordo com o plano, permitindo um lançamento piloto no segundo semestre de 2020. Juntamente com nossos parceiros de negócios, estamos demonstrando nossa melhor experiência na concepção e fabricação de cartões de pagamento biométricos".

André Løvestam, CEO da ZWIPE, disse: "Temos o prazer de ver este progresso e acreditamos firmemente que a apresentação da nova plataforma ao lado da IDEMIA será um importante catalisador na criação de valor para os acionistas a longo prazo e proporcionará o salto tecnológico necessário para moldar o futuro do mercado de cartões de pagamento biométricos e para impulsionar o sucesso comercial da ZWIPE. O progresso fortaleceu ainda mais nossa convicção de que este projeto atenderá não apenas ao cronograma, mas também às reduções específicas de custos unitários dos cartões de pagamento biométricos".

Vince Graziani, CEO da IDEX, comentou: "Estamos orgulhosos de termos sido selecionados pela IDEMIA e esperamos continuar a colaboração com esse líder em soluções de autenticação e iniciar a colaboração com a ZWIPE para fornecer cartões de pagamento biométricos para o mercado de massa. Este prêmio de um dos maiores fabricantes de cartões do mundo é uma validação do design de nossos produtos sem chip que permite um alto desempenho a um custo disruptivo".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

