Comunicado do Business Wire :ELSA

ELSA, uma empresa sediada no Silicon Valley que usa tecnologia de reconhecimento de voz e inteligência artificial para ajudar estudantes de idiomas a melhorar sua pronúncia em inglês, anunciou hoje a distribuição de contas ELSA PRO gratuitas para todos os alunos matriculados desde o ensino fundamental até o ensino médio (intervalo conhecido como K-12) em qualquer lugar do mundo. ELSA PRO oferece mais de 1600 lições e um currículo abrangente de treinamento para pronúncia que cobre todos os fonemas do inglês americano.

"É importante oferecermos suporte aos alunos ao redor do mundo durante esse momento de dificuldade e período prolongado de fechamento de escolas. Queremos possibilitar que os estudantes continuem sua educação em inglês por meio de nosso aplicativo móvel, ELSA Speak. À medida que o mundo se torna cada vez mais digital e interconectado, equipes internacionais e colaboradores remotos se transformaram no novo padrão do mercado. A proficiência em inglês é uma habilidade importante que todos os estudantes devem dominar e esperamos poder ajudá-los", disse Vu Van, cofundadora e CEO da ELSA.

ELSA (sigla de English Language Speech Assistant, traduzido livremente como "Assistente de Fala da Língua Inglesa") é um aplicativo baseado em IA voltado a 1,5 bilhão de estudantes de idiomas no mundo, para que aprendam a falar inglês de forma mais fluente, mudando assim suas carreiras e vidas. ELSA usa tecnologia própria de reconhecimento de voz em conjunto com aprendizagem profunda e IA, para detectar os erros de pronúncia do usuário com mais de 95% de precisão. ELSA Speak registra a forma como os estudantes pronunciam palavras, sentenças ou conversas para apontar erros com exatidão, oferecer feedbacks em tempo real sobre equívocos de pronúncia e apresentar sugestões específicas de como melhorar. O aplicativo ELSA já é usado em muitas universidades, programas de treinamento profissional em inglês e escolas secundárias nos EUA e internacionalmente.

Todos os alunos do ensino fundamental e médio ao redor do mundo terão acesso gratuito a uma conta ELSA PRO até 30 de junho de 2020.

Todas as contas ELSA PRO gratuitas incluem:

-- Avaliação abrangente de todos os seus desafios fonéticos, incluindo feedbacks sobre sons, ritmos e entonações individuais.

-- Currículo personalizado que se adapta às suas dificuldades específicas de pronúncia.

-- Acesso a mais de 1600 lições e conversas em inglês que cobrem mais de 40 tópicos diferentes.

-- Capacidade de acompanhar seu progresso e melhoria ao longo do tempo.

Para mais informações e para fazer sua inscrição com acesso gratuito ao ELSA PRO, visite: https://www.elsaspeak.com/covid19.

Se você é um educador e gostaria de ter acesso ao ELSA PRO em sua escola ou sala de aula, entre em contato conosco através do endereço de e-mail support@elsanow.io.

Sobre a ELSA

Fundada em 2015 por Vu Van, aluna de Stanford, e pelo Dr. Xavier Anguera, que possui vasta experiência em reconhecimento de voz e IA, ELSA é uma empresa com sede no Silicon Valley que usa tecnologia própria de reconhecimento de voz e inteligência artificial para ajudar os estudantes de idiomas a melhorar sua pronúncia em inglês. A inspiração para a criação da ELSA, vencedora da edição de 2016 do SXSWEdu, surgiu quando Vu percebeu que a pronúncia e o sotaque muitas vezes representavam obstáculos aos colaboradores não-nativos dentro das empresas. ELSA arrecadou mais de US$12 milhões em capital e é apoiada pelos principais venture capitals no Silicon Valley, Sudeste Asiático e Japão. A empresa também possui escritórios em Portugal, Índia, Indonésia e Vietnã. Para mais informações, visite: https://www.elsaspeak.com/en

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200408005067/pt/

Alejandro Cox, General Manager - Brasil, alejandro@elsanow.io

