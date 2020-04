Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única fornecedora do mercado de software de rede totalmente nativo na nuvem para provedores de serviços de comunicação, anunciou que implementou com sucesso sua solução de próxima geração para voz e mensagens como parte do Rakuten Link, o aplicativo de comunicação da Rakuten Mobile.

O Rakuten Link é uma plataforma de comunicação baseada nos padrões GSMA RCS (Rich Communication Services). Diferentemente de outros aplicativos de mensagem Over the Top (OTT), em que a comunicação pode ser realizada unicamente entre usuários de aplicativos, o Rakuten Link permite que os usuários realizem chamadas nacionais e internacionais a outros telefones celulares e fixos, enviem mensagens SMS no Japão e no exterior, além de possibilitar recursos básicos de comunicação, como chat em grupo, troca de fotos, vídeos e arquivos. E toda essa comunicação é possível utilizando uma conexão Wi-Fi ou de dados móveis.

A implementação inclui a plataforma preparada para 5G da Mavenir, que monetiza serviços de sistema de mensagens para roaming nacional e internacional a custos menores, integração de acesso único com ID Rakuten, e tudo completamente baseado na nuvem com implantação completa de virtualização de funções de rede (Network Functions Virtualization, NFV) na plataforma de nuvem da Rakuten Mobile. Além disso, a plataforma é compatível com serviços avançados como videochamadas, audioconferência, videoconferência e diversos dispositivos, inclusive computadores desktop.

"A arquitetura única de rede baseada na nuvem da Rakuten Mobile possibilita a implementação flexível de novos serviços como o Rakuten Link. A parceria com a Mavenir na implementação de serviços de próxima geração para voz e mensagens é um marco muito importante", declarou Tareq Amin, diretor representante, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da Rakuten Mobile. "Impulsionar uma inovação revolucionária como esta no setor de telecomunicações nos posicionará para oferecer serviços competitivos, estáveis e flexíveis a nossos assinantes no Japão".

"Como importante fornecedora de software de rede com nossa solução de RCS virtualizada e baseada na nuvem, podemos ajudar a Rakuten Mobile a oferecer de modo rápido e fácil infraestrutura de voz e mensagens como parte do lançamento de rede que farão neste ano", afirmou Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "O servidor de aplicativos e o cliente de aplicativos RCS totalmente virtualizados da Mavenir permitirão que a Rakuten Mobile lance serviços inovadores com rapidez para empresas e assinantes".

Ao utilizar a solução de RCS da Mavenir, a Rakuten Mobile oferece a seus assinantes sofisticados serviços de sistema de mensagens de próxima geração baseados nos padrões GSMA Universal Profile (UP) RCS. Esses serviços incluem mensagens com base em sessão para clientes preparados para RCS, permitindo que os assinantes enviem mensagens instantâneas (Instant Message, IM), conversem em grupo e compartilhem arquivos, além de ser compatíveis com cenários de diversos dispositivos baseados em padrões de RCS compatíveis com qualidade de serviço (Quality of Service, QoS) de voz e vídeo.

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em www.mavenir.com

Mavenir, o logotipo M e CloudRange são marcas comerciais pertencentes à Mavenir Systems, Inc.Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

