Alemanha reafirma oposição a mutualizar dívidas na Europa

A Alemanha reiterou, nesta quarta-feira (8), sua recusa à mutualização das dívidas na Europa para responder ao impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, depois do fracasso da nova tentativa do bloco de encontrar uma resposta coletiva para a crise.

A reativação da economia europeia é possível "com ferramentas muito clássicas" e já existentes como, "por exemplo, o orçamento da União Europeia".

"Basta se concentrar nestas ferramentas", disse à imprensa o ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, em resposta ao pedido dos países do sul, mais afetados pela pandemia, como Itália e Espanha, para usar um mecanismo de dívida compartilhada, chamados de "coronabônus", ou "eurobônus".