Serviço migratório americano detecta 19 casos de Covid-19 em centros de detenção

O Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos (ICE) confirmou nesta terça-feira que 19 pessoas retidas em seus centros de detenção em vários estados estão com Covid-19.

"Há 19 casos confirmados da doença entre as pessoas que estão sob custódia do ICE", anunciou o órgão, no momento em que o vírus já matou mais de 11 mil pessoas nos Estados Unidos.

Entre os casos, seis foram detectados em três instalações do estado de Nova Jersey, vizinho a Nova York. O novo coronavírus já causou 5.489 mortes no estado de Nova York, cifra que representa metade dos óbitos em nível nacional.

Entre os demais infectados, cinco estavam em Pike, Pensilvânia, e outro na prisão do condado de York, no mesmo estado. Segundo o ICE, os demais casos foram registrados em Arizona, Michigan, Louisiana e Califórnia.

De acordo com a agência, que não deu detalhes, alguns dos detidos já não estão sob custódia do ICE.