O Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos (ICE) confirmou nesta terça-feira que 19 pessoas retidas em seus centros de detenção em vários estados estão com Covid-19.

"Há 19 casos confirmados da doença entre as pessoas que estão em centros de custódia do ICE", anunciou o órgão, no momento em que o vírus já matou mais de 11 mil pessoas nos Estados Unidos.