Mortes por COVID-19 superam 80.000 no mundo

O novo coronavírus causou pelo menos 80.142 mortes em todo o mundo desde seu primeiro registro em dezembro, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais, realizado nesta terça-feira às 19h GMT (16h de Brasília).

Desde o início da epidemia, mais de 139.7180 contágios foram registrados em 192 países ou territórios.

O número de positivos diagnosticados, porém, reflete apenas uma parte do total de infecções devido às diferentes políticas para diagnosticar os casos. Alguns países o fazem apenas em pacientes que precisam de hospitalização.

As autoridades consideram que até o momento, pelo menos 257.100 pessoas foram curadas.

No dia anterior, às 19h GMT (16 de Brasília), foram registradas 6.959 novas mortes e 86.374 infecções em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que contabilizaram mais óbitos foram os Estados Unidos, com 1.632 novas mortes, a França (1.417) e o Reino Unido (786).

O número de mortos na Itália, que registrou o primeiro óbito ligado ao vírus no final de fevereiro, é de 17.127. Já o de infecções é de 135.586. Desde segunda-feira, 604 mortes e 3.039 novos contágios foram confirmados. Autoridades italianas consideram que 24.392 pessoas superaram a doença.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha com 13.798 mortes e 140.510 casos, os Estados Unidos com 12.021 mortes (383.256 casos), a França com 10.328 mortes (109.069 casos) e o Reino Unido com 6.159 mortes (55.242 casos).

A China continental (não inclui Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de 2019, somou um total de 81.740 infectados, dos quais 3.331 morreram e 77.167 foram curados. Nas últimas 24 horas, 32 novos casos e 0 óbitos foram registrados.

Em quantidade de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 383.256 contaminações oficialmente diagnosticadas, incluindo 12.021 mortos e 20.191 curados.

Desde segunda-feira, às 19:00 GMT, Malawi, Madagascar e Benin anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus. São Tomé e Príncipe também diagnosticou seus primeiros casos.

Na terça-feira às 19:00 GMT e desde o início da epidemia, a Europa totalizou 57.351 mortes (735.781 infecções), Estados Unidos e Canadá 12.419 (401.067), Ásia 4.332 (123.742), Oriente Médio 4.091 (83.033), América Latina e Caribe 1.373 (36.317), África 522 (10.247) e Oceania 54 (6.997).

Esse balanço foi realizado com base nos dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).