Incêndios destroem cerca de 2.800 hectares de florestas na Guatemala

Incêndios devastaram 2.748 hectares de florestas na Guatemala desde dezembro. Até a data de hoje, 17 focos estão ativos devido às altas temperaturas e falta de chuva, informou nesta terça-feira (7) a proteção civil local.

O país da América Central registrou 751 incêndios florestais, disse David de León, porta-voz da Coordenação para a Redução de Desastres (Conred).

Ele especificou que entre os focos ativos, seis estão no departamento de Petén, na fronteira com o México e Belize.

Embora as chamas tenham sido registradas nos 22 departamentos do país, o que abriga a capital é o mais afetado, com 233 incidentes.

A temporada de queimadas ocorre regularmente de dezembro a junho.

Nesta época em 2018-2019, a Guatemala registrou 1.412 incidentes que devastaram 47.375 hectares de floresta, segundo o Conred.

Muitas queimadas preparam o solo para a exploração de culturas e gado.

Em Petén, o fogo também é iniciado por traficantes de drogas que constroem pistas de pouso clandestinas, segundo autoridades e ativistas.