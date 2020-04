Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TÓQUIO: 2264), empresa japonesa líder em produtos lácteos, anunciou hoje que seu probiótico exclusivo Morinaga Bifidobacterium longum BB536 recebeu a designação GRAS da FDA (geralmente reconhecido como seguro) relativa à sua utilização em fórmula infantil de termo.

Em 26 de dezembro de 2019, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos. emitiu à empresa uma comunicação GRAS conhecida como "carta de nenhuma objeção", declarando não ter dúvidas quanto à segurança da estirpe probiótica B. longum BB536 quando utilizada em fórmulas infantis (GRAS Notice No. GRN 000877). A estirpe probiótica cumpre os mais elevados padrões de segurança e conformidade regulamentar, e pode ser utilizada como ingrediente em fórmulas em pó para bebês de termo. Após a recepção da autoafirmação GRAS no final de 2019, a empresa apresentou uma notificação à FDA para uso em fórmulas para lactentes e recebeu uma carta de nenhuma objeção.

A Bifidobacterium longum BB536 é uma estirpe probiótica clinicamente eficaz, bem estabelecida e multifuncional que tem uma longa história de uso humano. Há meio século, a B. longum BB536 tem sido a estirpe probiótica superior de bifidobactérias humano-residenciais (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) que proporciona um efeito benéfico consistente na manutenção da saúde humana. Já bem conhecida como importante ingrediente probiótico funcional para aplicação em alimentos e suplementos dietéticos, a Morinaga B. longum BB536 está agora expandindo suas oportunidades de aplicação para o novo campo ao ser utilizada especificamente em fórmulas infantis.

"Esta notificação oficial GRAS para nossa fórmula infantil da FDA americana fala muito bem sobre a qualidade, a segurança e a eficácia de nossa principal estirpe probiótica e das sólidas provas científicas por detrás dela", afirmou Ko Shiino, diretor geral do departamento de vendas e marketing da divisão internacional da Morinaga Milk. "Essa aprovação constitui um marco regulamentar nos Estados Unidos. Fazer parte das implicações potenciais deste novo status é algo muito promissor", acrescentou.

Os probióticos são cada vez mais utilizados em produtos infantis, e cresce o número de consumidores que reconhecem a necessidade de manter uma microflora intestinal saudável durante o início da vida para o bem-estar ao longo da vida. A colonização microbiana inicial do intestino neonatal representa uma oportunidade crucial para moldar um trato gastrointestinal saudável e impulsionar a maturação do sistema imunitário. As bifidobactérias estão entre os primeiros micróbios a colonizar o intestino dos bebês e desempenham papéis vitais na regulação das funções imunológicas e fisiológicas. A perturbação da colonização microbiana intestinal na infância, particularmente da colonização bifidobacteriana, tem estado ligada ao desenvolvimento de alergias, eczema e outras patologias relacionadas com doenças microbianas.

"A microbiota intestinal de uma criança é afetada negativamente por diversos fatores como o tipo de parto, o tipo de alimentação ou o uso de antibióticos", comentou o Dr. Xiao, diretor geral do Next Generation Science Institute da Morinaga Milk. "Portanto, é da maior importância estabelecer uma microbiota intestinal bifidobactérias-dominante, e a estirpe probiótica clinicamente comprovada B. longum BB536 é uma estirpe que pode ajudar os bebês nesse processo", observou.

A Morinaga B. longum BB536 foi a primeira estirpe de bifidobactérias humano-residenciais (HRB) a receber a notificação GRAS da FDA para uso em alimentos e bebidas convencionais (GRAS Notice No. GRN 000268) e tem sido incorporada em vários produtos em todo o mundo há mais de 50 anos. A afirmação desse mais recente status acrescenta valor à estirpe probiótica própria da empresa, diversificando suas opções de aplicação disponíveis na categoria infantil.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. é uma das principais empresas de produtos lácteos do Japão, com um século de história estimulando as propriedades nutricionais dos produtos lácteos e de seus ingredientes funcionais. A Morinaga Milk é também um dos principais fabricantes mundiais de probióticos, que se destaca por sua tecnologia inovadora e oferece uma linha premium de probióticos e ingredientes funcionais em todo o mundo. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk tem se empenhado em pesquisas sobre segurança, benefícios funcionais à saúde e mecanismos de ação das bifidobactérias probióticas para compreender melhor seu papel na manutenção da saúde humana. Para obter mais informações sobre as bifidobactérias probióticas humano-residenciais (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) da Morinaga, acesse nosso site em http://bb536.jp/english/index.html.

