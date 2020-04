Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

O Grupo NAGA encerrou o primeiro trimestre de 2020 com um resultado recorde provisório de 7 milhões de euros em vendas (T1/2019: 0,6 milhões de euros) e um lucro líquido provisório de + 2,1 milhões de euros (T1/2019: perda de 3,9 milhões de euros). O EBITDA não auditado é de + 3,3 milhões de euros (T1/2019: 2,8 milhões de euros), enquanto o EBIT não auditado é de + 2,2 milhões de euros (T1/2019: 3,9 milhões de euros). Com uma alta histórica de 1,2 milhão de transações no trimestre, também foi registrado um volume recorde de negócios de 23 bilhões de euros. Além disso, os clientes depositaram mais de 12,5 milhões de euros na plataforma, que foi a mais alta do trimestre. O número de contas ativas duplicou desde o início do ano, enquanto o número de novos registros triplicou.

"Assim, a reviravolta é aparente para a NAGA. Ao comtemplar os nossos primórdios, é extremamente positivo que, desde o início, tenhamos tornado essa FinTech lucrativa em menos de cinco anos. Especialmente após os desafios que enfrentamos no ano passado, quando tivemos que tomar medidas extremas, isso nos mostrou que a história de uma startup pode ter altos e baixos. Mas a disciplina rigorosa, visão de futuro e busca consistente de nossa meta nos levaram aonde estamos hoje. Pessoalmente, estou satisfeito com o EBITDA de fluxo de caixa relevante, que nos proporciona maiores meios para implementar nossos objetivos de alto crescimento. Já administramos um negócio autossustentável, que era o nosso principal objetivo para 2020. Hoje, nossas estruturas de custos e operacional são muito enxutas e dinâmicas. Por esse motivo, toda a empresa da NAGA pode se adaptar ao crescimento tão rapidamente quanto no ano passado à reestruturação", explicou Benjamin Bilski, fundador e CEO da NAGA.

Especialmente durante a crise do coronavírus, a NAGA se adaptou muito rapidamente. A empresa criou um ambiente completo para o trabalho remoto, enquanto garante que a plataforma funcione sem interrupções. No lado tecnológico, a NAGA aumentou a capacidade do sistema e foi capaz de escalar a sua resposta de acordo com o aumento das solicitações e volumes de transações do cliente. "Vimos pelo setor de comércio que inúmeras empresas - especialmente na Alemanha - interromperam as transações temporariamente e tiveram problemas sérios. A NAGA manteve o tempo de atividade completo de sua máquina de execução. Isso comprova que o nosso foco em tecnologia e infraestrutura proprietárias compensa".

A NAGA continuará a expandir os seus negócios em escala global. A empresa espera mais resultados de crescimento das iniciativas que recentemente tiveram o seu início no Uruguai e na China.

"Após o forte quarto trimestre de 2019, confirmamos que o crescimento foi realmente sustentável. Agora, vamos estar mais atentos do que nunca quando se tratar de desenvolvimento de negócios e decisão estratégica de investimentos em dinheiro. Ainda temos espaço significativo para melhorias e crescimento. O interesse geral do mercado pelo comércio on-line e, especialmente, por conceitos amigáveis ao usuário, como o da NAGA, cresce rapidamente. Vamos continuar a identificar novos mercados e a implementar as nossas iniciativas de marketing e vendas. Estou confiante de que nossos acionistas e o mercado estão satisfeitos com o nosso caminho de crescimento. A confiança em nosso conceito está aumentando e, em minha opinião, também deve se refletir no preço de nossas ações", conclui Benjamin Bilski.

###

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira (fintech) que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado e que cria uma experiência unificada e contínua entre finanças e investimentos pessoais. Sua plataforma proprietária oferece vários produtos que vão desde o comércio, investimento e criptomoedas até um Mastercard físico e recursos de investimento social, como um Feed, um Messenger e um Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa, sinérgica, acessível e inclusiva, que oferece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em fiat quanto em criptografia.

