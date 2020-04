Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Biotest, BPL, LFB e Octapharma se uniram à aliança formada pela CSL Behring (ASX: CSL/USOTC: CSLLY) e pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) para desenvolver uma possível terapia à base de plasma para o tratamento de COVID-19. A aliança dará início imediatamente ao desenvolvimento investigativo de um medicamento sem marca, com imunoglobulina hiperimune policlonal anti-SARS-CoV-2, que poderá tratar pessoas que apresentem complicações graves após contrair COVID-19.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200407005607/pt/

"Períodos sem precedentes exigem movimentos ousados", afirmou Julie Kim, presidente da unidade de negócios de terapias derivadas de plasma da Takeda. "Todos nós concordamos que, colaborando e reunindo recursos do setor, podemos antecipar a oferta de uma possível terapia ao mercado e ampliar o potencial abastecimento. Convidamos empresas e instituições que atuam com plasma a apoiar ou integrar nossa aliança".

"Líderes comandam em momentos de incerteza. Não resta a menor dúvida que todos estamos sofrendo os impactos da COVID-19", comentou Bill Mezzanotte, vice-presidente executivo e chefe de pesquisa e desenvolvimento da CSL Behring. "Este esforço busca acelerar o desenvolvimento de uma alternativa confiável, com capacidade de escala e sustentável para cuidadores tratarem de pacientes que sofrem os efeitos da COVID-19. Além de agrupar recursos do setor, também colaboraremos com esforços governamentais e acadêmicos como uma única aliança, sempre que pudermos, inclusive com atividades importantes como ensaios clínicos. Isso proporcionará mais eficiência também a essas partes interessadas neste período atribulado".

A colaboração empregará os conhecimentos de ponta e o trabalho que as empresas já colocaram em andamento. Especialistas da aliança começarão a colaborar em importantes aspectos, como coletas de plasma, desenvolvimento de ensaios clínicos e fabricação. Mais empresas e instituições também podem se unir à aliança.

O desenvolvimento de uma terapia hiperimune exigirá a doação de plasma de muitas pessoas que já tenham se recuperado completamente da COVID-19 e cujo sangue contenha anticorpos capazes de combater o novo coronavírus. Uma vez coletado, o plasma "convalescente" seria transportado para unidades de fabricação, onde passaria por processamento exclusivo, como processos eficazes de inativação e remoção do vírus, e seria posteriormente purificado no produto.

Pessoas interessadas em doar plasma podem acessar este link, onde encontrarão o centro de coleta de plasma licenciado mais perto de sua localidade.

Sobre a Biotest AGA Biotest atua no fornecimento de proteínas de plasma e medicamentos biológicos. A sede da empresa se localiza em Dreieich (perto de Frankfurt), Alemanha. Com uma cadeia de valor agregado que abrange desde desenvolvimento pré-clínico e clínico até vendas no mundo todo, a Biotest é especializada principalmente nas áreas de imunologia clínica, hematologia e medicina de tratamento intensivo. A Biotest desenvolve e comercializa imunoglobulinas, fatores de coagulação e albumina à base de plasma sanguíneo humano. A Biotest possui e opera 22 centros de doação de plasma na Europa: na Alemanha, Hungria e República Tcheca. A Biotest conta com mais de 1.800 funcionários em todo o mundo. As ações ordinárias e preferenciais da Biotest AG são negociadas no Prime Standard da bolsa de valores alemã. Para saber mais, acesse http://www.biotest.com.

Sobre a Bio Products Laboratory (BPL)Reconhecendo o poder do plasma e com mais de 60 anos de legado no setor, a BPL fornece medicamentos de alta qualidade derivados de plasma para suprir as necessidades de médicos, pacientes e clientes do mundo todo. Sediada no Reino Unido e com centros de coleta de plasma nos Estados Unidos, estamos dedicamos a produzir medicamentos para o tratamento de deficiências imunológicas, distúrbios sanguíneos e doenças infecciosas, além de tratamento intensivo. A BPL investe no que há de mais recente em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e métodos de fabricação, e se adapta continuamente para continuar sempre servindo de modo eficaz a todas as nossas partes interessadas. Para saber mais, acesse http://www.bplgroup.com.

Sobre a CSL BehringConduzida por sua promessa de salvar vidas, a CSL Behring é uma líder mundial em bioterapia. Dedicados a suprir as necessidades dos pacientes com o emprego das tecnologias mais recentes, desenvolvemos e oferecemos terapias inovadoras, que são utilizadas para tratar de distúrbios de coagulação, deficiências imunológicas primárias, angioedema hereditário, doença respiratória hereditária e distúrbios neurológicos. Os produtos da empresa são utilizados também em cirurgias cardíacas, tratamento de queimaduras e para evitar a doença hemolítica em recém-nascidos. A CSL Behring opera a CSL Plasma, uma das maiores redes de coleta de plasma do mundo. Sua controladora, CSL Limited (ASX: CSL;USOTC: CSLLY) está sediada em Melbourne, Austrália, emprega mais de 26 mil pessoas e oferece terapias que salvam a vida de pessoas em mais de 70 países. Para obter mais informações, acesse www.cslbehring.com, e para conhecer histórias inspiradoras sobre a promessa da biotecnologia, acesse Vita em www.cslbehring.com/Vita.

Sobre a LFBA LFB é um grupo biofarmacêutico que desenvolve, fabrica e comercializa proteínas recombinantes e produtos derivados de plasma para o tratamento de pacientes com doenças graves e muitas vezes raras. A LFB foi fundada em 1994 na França e está entre as maiores empresas biofarmacêuticas europeias, proporcionando a profissionais de saúde hospitalares terapias derivada do sangue a visão para fornecer alternativas de tratamento a pacientes em três áreas principais: imunologia, hemostasia e tratamento intensivo. A LFB comercializa atualmente 15 produtos em mais de 30 países. Saiba mais em www.groupe-lfb.com.

Sobre a OctapharmaSediada em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes mundiais de proteínas humanas, desenvolvidas e produzidas a partir de plasma humano e linhas de células humanas.

A Octapharma emprega mais de 10 mil pessoas em todo o mundo para ajudar a tratar de pacientes em 118 países, com produtos em três áreas terapêuticas: hematologia, imunoterapia e tratamento intensivo.

A Octapharma possui sete unidades de pesquisa e desenvolvimento, e seis modernas fábricas na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia, com uma capacidade anual combinada de aproximadamente oito mil litros de plasma.

Além disso, a Octapharma opera mais de 140 centros de doação de plasma na Europa e nos Estados Unidos. Para saber mais, acesse www.octapharma.com.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) é uma importante empresa biofarmacêutica global orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão. Ela possui o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante a pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra suas iniciativas em pesquisa e desenvolvimento em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia (GI). Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistência à saúde em mais de 80 países. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com.

Este comunicado à imprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "visa", "pretende", "garante", verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, "antecipa" "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou negativas. As declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas nas estimativas e suposições da Takeda somente na data deste documento. Tais declarações prospectivas não representam qualquer garantia da Takeda ou de sua administração do desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo mas não limitados a: circunstâncias econômicas que envolvem os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e os Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; e a capacidade de desinvestir ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira reais da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que podem afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte "Item 3. Informações principais - D. Fatores de risco" no Relatório Anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, disponível no site da Takeda, em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou no site www.sec.gov. Os resultados, as realizações, o desempenho futuro ou a posição financeira da Takeda podem ser materialmente diversos daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As pessoas que recebem este comunicado à imprensa não devem confiar indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200407005607/pt/

Contatos para a mídia: FTI Consulting Robert Stanislaro Robert.Stanislaro@fticonsulting.com +1-646-421-9067

CSL Behring Natalie deVane Natalie.deVane@cslbehring.com +1-610-999-8756 Greg Healy Greg.Healy@CSLBehring.com +1-610-906-4564 Mídia na Ásia/Ásia-Pacífico Jemimah Brennan Jemimah.Brennan@csl.com.au +61 412 635 483

Takeda Katie Joyce Katie.Joyce@Takeda.com +1-617-678-9730 Deborah Hibbett Deborah.Hibbett@Takeda.com +41-79-961-8464 Mídia no Japão Kazumi Kobayashi kazumi.kobayashi@takeda.com +81 (0) 3-3278-2095

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.