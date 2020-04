Grande peregrinação a Fátima é cancelada por coronavírus

A grande peregrinação anual a Fátima, que reúne até 300.000 fiéis a cada 13 de maio, foi cancelada por causa da epidemia de coronavírus - informou o santuário católico, no centro de Portugal, nesta terça-feira (7).

"Devido à pandemia e à necessidade de evitar a propagação do vírus, esta é a única decisão razoável e responsável que podíamos tomar", afirmou o bispo de Fátima, monsenhor Antonio Marto, em um vídeo publicado no site do santuário.

Segundo a tradição católica, a Virgem Maria apareceu para três jovens pastores em seis ocasiões em 1917. A primeira foi 13 de maio.