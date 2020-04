AFP: número de mortos no mundo por coronavírus passa de 75.000

A pandemia do novo coronavírus deixou pelo menos 75.542 mortos no mundo, sendo quase três terços na Europa, desde seu surgimento em dezembro passado na China - aponta um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, às 8h (horário de Brasília) desta terça-feira (7).

Desde o início da pandemia da COVID-19, mais de 1,351 milhão de casos foram declarados oficialmente em 191 países, ou territórios.

O número de casos atestados como positivo ainda reflete, porém, apenas uma parte da totalidade dos contágios, devido às diferentes políticas estabelecidas em cada país para diagnosticá-los. Alguns países contabilizam apenas as pessoas que tiveram necessidade de internação.

As autoridades consideram que, até o momento, pelo menos 253.900 pessoas ficaram curadas da doença.

O total de mortos na Itália, que teve seu primeiro caso ligado ao vírus no final de fevereiro, chega a 16.523. O país registrou 132.547 contágios, e as autoridades italianas consideram que 22.837 pessoas se recuperaram.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 13.798 mortos e 140.510 casos; Estados Unidos, com 10.993 mortos (368.449 casos); França, com 8.911 mortos (98.010 casos); e Reino Unido, com 5.373 mortos (51.608 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia explodiu no final de dezembro, tem um total de 81.740 pessoas contagiadas, das quais 3.331 morreram, e 77.167 se recuperaram plenamente. Nas últimas 24 horas, surgiram 32 novos casos, e nenhuma morte foi registrada.

Em número total de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 368.449 contaminações oficialmente diagnosticadas. Entre elas, foram 10.993 mortos e 19.865 doentes curados.

Desde segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), Malauí, Madagascar e Benin anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Nesta terça, às 8h (horário de Brasília), e desde o início da epidemia, a Europa somava 53.928 mortos (708.951 contágios); Estados Unidos e Canadá, 11.332 óbitos (384.947 casos); Ásia, 4.308 (122.348); Oriente Médio, 4.083 (81.952); América Latina e Caribe, 1.353 (35.842); África, 493 (10.005); e Oceania, 45 (6.962).

Este balanço foi feito com base em dados dos governos nacionais compilados pelas redações da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).