AFP: sobe para 75.000 número de mortos no mundo por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus deixou pelo menos 75.000 mortos no mundo, sendo quase três terços na Europa, desde seu surgimento em dezembro passado na China - aponta um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, às 6h45 (horário de Brasília) desta terça-feira (7).

No total, foram registrados 75.538 óbitos, dos quais 53.928 ocorridos na Europa, o continente mais afetado pela pandemia. Com 16.523 vítimas fatais, a Itália é o país do mundo com mais mortes, seguido de Espanha (13.798), Estados Unidos (10.993) e França (8.911).

Desde o início da pandemia da COVID-19, foram declarados oficialmente 1.350.759 de casos no mundo, mais da metade na Europa (708.898); 384.947, nos Estados Unidos e no Canadá (total de 11.332 óbitos nos dois países); e 122.348, na Ásia (4.308 mortes).