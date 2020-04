Japão declara estado de emergência em sete regiões por coronavírus

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe declarou nesta terça-feira (7) estado de emergência com duração inicial de um mês para Tóquio e outras seis regiões do país, como forma de combater a aceleração do número de casos de COVID-19 no arquipélago.

O estado de emergência não permite às autoridades japonesas impor um confinamento estrito como em outros países, mas oferece aos governadores regionais a possibilidade de insistir que a população permaneça em casa, assim como pedir o fechamento temporário dos estabelecimentos comerciais não essenciais.