Boris Johnson recebeu oxigênio mas não utiliza respirador

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que passou a noite na UTI após o agravamento de seu estado de saúde devido ao coronavírus, recebeu oxigênio, mas não teve que utilizar um respirador, informou um de seus ministros nesta terça-feira.

"O primeiro-ministro recebeu um pouco de oxigênio", disse o ministro de gabinete Michael Gove à emissára de rádio LBC. "Mas não foi aplicado um respirador", completou, antes de explicar que o aparelho está no local para o caso de necessidade.

Único líder de uma grande potência enfermo de COVID-19, Johnson, 55 anos, foi internado no Hospital St Thomas de Londres no domingo para ser submetido a exames depois que os sintomas persistiam por 10 dias.

Na segunda-feira à tarde, seu estado de saúde "se agravou e, por conselho da equipe médica, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva", informou durante à noite um porta-voz de Downing Street.

Enquanto o primeiro-ministro está internado, o Executivo é liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.

Enquanto na Itália e Espanha a pandemia começar a dar sinais de uma leve desaceleração, o Reino Unido está virando um novo epicentro na Europa.

Na segunda-feira, o país superou 5.000 mortes, com 439 vítimas fatais em 24 horas. Apesar do número de mortes diárias ter registrado queda pelo segundo dia consecutivo - após 621 no domingo e 708 no sábado -, a mortalidade bateu vários recordes na semana passada e os especialistas advertem contra um otimismo antecipado.