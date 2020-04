China não registra mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

A China relatou nesta terça-feira que não registrou novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e identificou apenas 32 novos casos, todos de pessoas que haviam retornado de outros países.



Outros 12 casos suspeitos - todos importados - estão sob observação, junto com outros 30 casos de infectados assintomáticos.



A China, onde a pandemia teve início, agora tem 1.242 casos confirmados em tratamento e 1.033 casos sem sintomas em isolamento e sob monitoração.



Desde o início do surto, a China acumula 81.740 casos e 3.331 mortes pela covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus.



Na Coreia do Sul, foram relatados hoje 47 novos casos e mais seis mortes, que elevam os totais acumulados para 10.331 infecções e 192 óbitos. Fonte: Associated Press.