Conselho de Segurança faz reunião na quinta-feira sobre pandemia

O Conselho de Segurança da ONU celebrará sua primeira reunião sobre a pandemia de coronavírus na quinta-feira, após semanas de divisões entre seus cinco membros permanentes, informaram diplomatas nesta segunda.

Na semana passada, diante das divergências entre China e Estados Unidos, nove dos dez membros não permanentes do Conselho solicitaram formalmente uma reunião com a presença do secretário-geral, António Guterres.

"Reunião confirmada para esta quinta-feira", disse um diplomata à AFP, que pediu para não ser identificado. Será fechada e ocorrerá às 19H00 GMT (16H00 Brasília).

Na semana passada, a Assembleia Geral da ONU adotou - por consenso - uma resolução que pedia "cooperação internacional" na luta contra o COVID-19, mo primeiro texto a sair do organismo mundial desde o início da pandemia.

A Rússia tentou se opor ao texto, mas apenas outros quatro países apoiaram sua proposta paralela.