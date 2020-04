S&P muda perspectiva de dívida do Brasil por pandemia

A agência de classificação de risco S&P; mudou nesta segunda-feira a perspectiva da dívida do Brasil de positiva para estavel - mantendo a nota BB - diante da expectativa de que o crescimento em 2020 seja afetado pela pandemia de coronavírus e que o governo não avance com suas reformas.

"A incerteza tem aumentado em relação à capacidade de o país avançar em sua agenda de reformas estruturais uma vez que se dissipe a pandemia", avaliou a agência de risco, citando as contínuas divergências entre o governo e o Congresso.

A S&P; projeta que o crescimento do PIB do Brasil sofrerá em 2020 com a pandemia de COVID-19, e que antes de uma recuperação global e da retomada da consolidação fiscal, o governo vai incorrer em gastos extraordinários.

A pandemia já matou 73 mil pessoas em todo o mundo, sendo 553 no Brasil, onde há 12.056 casos confirmados.