Trump: continuamos em momento crucial na luta contra a pandemia de coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o país continua em "um momento crucial" na luta contra a pandemia de coronavírus. Em entrevista coletiva, Trump voltou a detalhar medidas de seu governo para reforçar esse combate, entre elas o envio de respiradores para áreas atingidas.



Trump informou que a 3M fechou um acordo para vender 167 milhões de máscaras. Além disso, comentou que a Apple ajudará a produzir equipamentos de proteção facial para trabalhadores da área de saúde que lidam com os pacientes infectados.



O presidente americano disse que a reabertura da economia poderia ocorrer "antes do que muitos esperam", mas sem se comprometer com datas.



Na coletiva, Trump também lamentou a notícia de que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi para a UTI hoje, por ter piorado dos sintomas de coronavírus. Ele voltou a elogiar Johnson e disse que ele e os americanos estão orando por sua saúde.