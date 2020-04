Os preços internacionais do petróleo caíram novamente nesta segunda-feira, após o adiamento de uma reunião entre a Opep e seus aliados para limitar o fornecimento de petróleo bruto na quinta-feira.

Em Nova York, o petróleo "light sweet" (WTI) para entrega em maio caiu acentuadamente, 8%, a US$ 26,08. Enquanto isso, em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho perdeu 3,2%, terminando a US$ 33,05.